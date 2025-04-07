Расписание автобусного маршрута № 1054 изменится в Звенигороде

Расписание маршрута № 1054 «Звенигород, квартал имени Маяковского — Николина гора — станция Московского центрального диаметра Одинцово» изменится в Одинцовском округе. Обновления вступят в силу в ближайшее время, они коснутся времени отправления автобусов с ключевых остановок.

Отправление от остановки «квартала имени Маяковского» перенесли с 16:30 на 16:15. Это позволит пассажирам быстрее добираться до мест назначения в вечерний час пик. Также меняется время отправления от «станции Московского центрального диаметра Одинцово»: вместо 17:05, 18:00 и 18:40 теперь автобусы будут отправляться в 16:45, 17:45 и 18:35.

Жителей просят ознакомиться с новым расписанием и планировать поездки с учетом изменений. Стоит отметить, что получения дополнительной информации можно обращаться в службу поддержки пассажиров или проверять данные на официальном сайте транспортной компании.