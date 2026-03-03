Расписание автобусного маршрута № 1043 изменят в Одинцове

Временные изменения в схему движения автобусного маршрута № 1043, который курсирует между станцией Одинцово и метро «Аэропорт Внуково» вносят с 3 марта. Причина — невозможность проезда через железнодорожный переезд на Акуловской улице в связи с проведением ремонтных работ на аварийном участке.

Автобусы будут отправляться от конечной остановки «Одинцово» и следовать по обычному маршруту вплоть до остановки «Платформа Отрадное». Далее путь изменится: вместо движения через Акуловскую улицу транспорт поедет по Железнодорожной улице, затем свернет на улицу Старое Яскино, проедет по улице Маковского и выедет на Минское шоссе. После этого автобусы продолжат движение по привычной трассе до конечной станции — «метро „Аэропорт Внуково“».

Кроме того, от метро «Аэропорт Внуково» автобусы поедут по обычному маршруту до Минского шоссе. Затем, чтобы объехать закрытый участок, они свернут на Восточную улицу, проедут по Транспортной и Сосновой улицам, выедут на улицу Маковского, далее проследуют по улице Старое Яскино, затем по Южной и Железнодорожной улицам. Только после этого автобус вернется на привычную трассу и продолжит движение до конечной остановки «Одинцово».