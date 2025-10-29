Расписание автобуса № 83 изменили в Лыткарине

Жители округа получили обновление в системе городского общественного транспорта: автобусный маршрут № 83, связывающий город с поселком Верхнее Мячково, перешел на новый график движения. По словам представителей администрации округа, это нововведение призвано повысить комфорт и эффективность ежедневных поездок для тысяч пассажиров.

Основным изменением стала новая система отправлений. Теперь от автостанции «Лыткарино» автобусы будут отправляться в 45 минут каждого часа, а из Верхнего Мячково — в 15 минут. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области подчеркнули, что комфорт и безопасность пассажиров являются приоритетом в работе регионального транспортного комплекса. Именно поэтому на маршруте № 83 задействованы автобусы марки ЛиАЗ, способные вместить до 41 пассажира. Эти транспортные средства оборудованы всем необходимым: эргономичными креслами, системой климат-контроля, которая поддерживает оптимальную температуру в салоне вне зависимости от погоды за окном и системой видеонаблюдения. Кроме того, для удобства пассажиров предусмотрены электронные маршрутоуказатели, валидаторы для бесконтактной оплаты проезда и багажные полки. Маршрут № 83 охватывает все ключевые точки городского и пригородного сообщения, включая такие остановки, как «Администрация», «Гимназия № 1», «Горячий хлеб», ДК «Луч», Колхоз имени Ленина, «Столовая», «Сатурн», а также проезд через «Карьер».

«Мы внимательно проанализировали потребности жителей и пришли к выводу, что фиксированное расписание сделает передвижение по маршруту более удобным. Теперь пассажиры смогут точно планировать свои поездки и без проблем делать пересадки на другие маршруты», — рассказали в администрации городского округа Лыткарино.