Расписание автобуса № 43 изменили в Пушкино

В округе приняты меры по оптимизации расписания движения автобусного маршрута № 43, соединяющего Михайловское и Красноармейск. Как сообщили в пресс-службе «Мострансавто», корректировка расписания была произведена на основании обращений и пожеланий пассажиров.

В результате проведенного анализа пассажиропотока было принято решение об изменении времени отправления первого утреннего рейса от остановочного пункта «Михайловское» в направлении Красноармейска. Теперь автобус будет отправляться не в 7:03, как это было ранее, а в 6:55.

«Мострансавто» призывает пассажиров быть внимательными и учитывать внесенные изменения при планировании своих поездок. Актуальное и обновленное расписание движения автобуса № 43 доступно на официальном сайте перевозчика, где можно ознакомиться с полным перечнем рейсов и точным временем отправления от каждой остановки.