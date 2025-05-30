Расписание автобуса изменится в Орехово-Зуеве

С 1 июня в Орехово-Зуевском городском округе будет скорректировано расписание движения автобусного маршрута № 34, который курсирует по маршруту «Куровское — Смолево — Новое». Перемены в расписании связаны с обновлением графика электропоездов.

В частности, рейс, который ранее отправлялся с остановки «Автостанция» в Куровском в 18:50, теперь начнет движение в 18:55. На маршруте № 34 пассажиры могут воспользоваться льготами по социальным картам жителей Московской области. Актуальная информация о расписании и изменениях доступна на официальном сайте транспортной компании «Мострансавто».

Актуальная информация о расписании и изменениях доступна на официальном сайте транспортной компании «Мострансавто».

Ранее «Мострансавто» выпустило подробную видеоинструкцию для пассажиров о действии в случае, если транспортная карта попадает в стоп-лист или блокируется. Это автоматический процесс системы оплаты проезда, не зависящий от действий водителя. В таких ситуациях специалисты советуют проверить баланс карты и историю операций для выяснения причины блокировки.