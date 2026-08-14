Расписание поездов Павелецкого направления МЖД изменится 14–16 августа

В связи с работами по замене стрелочных переводов на станции Коломенское изменится расписание некоторых пригородных поездов Павелецкого направления, включая аэроэкспрессы. Это произойдет 14–16 августа.

Технологические «окна» назначены с 22:30 14 августа до 8:30 15 августа и с 21:25 15 августа до 7:25 16 августа. На время работ движение будет приостанавливаться на участках второго и первого путей станции, а пропуск поездов будет организован по соседним путям.

Московская железная дорога сообщает, что у некоторых поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок. Часть электричек будет следовать по укороченным маршрутам, а некоторые поезда временно выведут из графика.

Пассажиров просят с пониманием отнестись к работам и заранее ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».