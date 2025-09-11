Расписание 7 автобусных маршрутов изменили в Подольске

В городском округе Подольск начали обновлять парк автобусов. В муниципалитете также улучшили расписание семи маршрутов общественного транспорта.

С 1 сентября на маршруте № 65 заменили автобус среднего класса на большой. Новый просторный транспорт адаптировали для маломобильных пассажиров. Автобусы на маршруте № 1045 теперь заходят в Парковый микрорайон и останавливаются вблизи детской поликлиники.

Помимо этого, на маршруте № 11 «Подольск — Быково» появились дополнительные рейсы, а работа линии стала начинаться раньше и заканчиваться позже. На маршрутах № 1, № 3, № 29 и № 520 интервалы движения сделали более равномерными, а маршрут № 20 продлили до Лемешовского кладбища.

В ближайшее время семь автобусов большого класса пополнят автопарк МАП № 5 города Подольска. Они выйдут на маршруты № 1, № 4, № 9 и № 18, где особенно заметен рост пассажиропотока.