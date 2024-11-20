Бюджет на 2025 год утвердят в Реутове в декабре

В следующем году расходы Реутова могут составить 6,5 миллиарда рублей. Главным источником финансирования остаются как собственные доходы, так и поступления из вышестоящих бюджетов.

Общий объем доходов города на 2025 год оценен в 6,4 миллиарда рублей. Почти половина этих средств — собственные налоговые и неналоговые поступления. Остальная сумма будет поступать из региональных и федеральных бюджетов в виде безвозмездных трансфертов. В свою очередь, расходы городского бюджета запланированы в размере 6,5 миллиарда рублей. Эти средства будут направлены на выполнение социальных обязательств и реализацию важных для города муниципальных программ.

Однако пока это предварительные данные. Окончательное утверждение бюджета должны провести депутаты Совета Реутова. На днях они обсудили основные параметры бюджета на расширенном заседании комитетов. Важно, что проект документа пройдет публичное обсуждение — в том числе через Общественные слушания. После этого будут учтены все замечания и предложения, и окончательная версия бюджета будет вынесена на утверждение. Ожидается, что решение будет принято до середины декабря.

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