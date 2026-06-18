Расходы на развитие инфраструктуры и поддержку экономики увеличили в Подмосковье

Расходы бюджета Подмосковья на развитие инфраструктуры и поддержку экономики выросли до 379 миллиардов рублей в 2025 году. Увеличились инвестиции в транспорт и коммунальную сферу, а также благоустройство и поддержку бизнеса. Об этом рассказала первый заместитель министра экономики и финансов Подмосковья Эльмира Кадырова на публичных слушаниях об исполнении бюджета.

Расходы Дорожного фонда Подмосковья в 2025 году составили 151 миллиард рублей — на 72 миллиарда больше, чем в прошлом периоде. Рост обеспечили за счет остатка, не использованного ранее.

На транспортное обслуживание выделили 63 миллиарда, при этом девять миллиардов направили на строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург и других проектов.

В 2025 году на модернизацию коммунальной инфраструктуры направили 44 миллиарда рублей, еще 21 миллиард пошел на благоустройство. работы провели на 128 объектах, включая 89 общественных территорий, 17 скверов, четыре зоны отдыха, 15 лесопарков и три проекта-победителя всероссийского конкурса.

Расходы в сфере жилищной политики составили 32 миллиарда рублей. За год жильем обеспечили 263 молодые и многодетные семьи, а также свыше тысяч сирот. Из аварийных домов расселили 11,2 тысячи человек.

Финансирование цифрового сектора увеличилось с 10 до 28 миллиардов рублей. Также 17 миллиардов направили на развитие индустриальных парков, особых экономических зон и наукоградов.

Предприниматели получили поддержку общей суммой три миллиарда рублей.