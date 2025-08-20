Расходомеры на 42 жилых домах установили во Фрязине

Водоканал во Фрязине внедрил интеллектуальные системы управления ЖКХ. В диспетчерской провели цифровизацию, в том числе установили расходомеры в 42 жилых домах.

Глава округа Дмитрий Воробьев по итогам совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым проверил работу Водоканала.

В центре управления внедрили собственное программное обеспечение, которое отображает всю городскую сеть коммуникаций. Специалисты отслеживают состояние насосов на ключевых водонапорных и канализационных станциях. Это позволяет оперативно реагировать на проблемы.

Помимо этого, на 42 домах установили расходомеры, а в перспективе планируют поставить такие датчики во всем жилфонде во Фрязине.

Дмитрий Воробьев особое внимание уделил работе с гражданами. Он отметил, что видеть аварию на мониторе — часть задачи, нужно своевременно информировать людей и сообщать обо всех мероприятиях. Работа в этом направлении будет усилена, соответствующее поручение уже дано.

Этот опыт планируют внедрить на все сферы ЖКХ. Цель администрации — выстроить работу по принципу «умного дома». Предполагается, что вся система будет находиться под контролем.