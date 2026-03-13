Расчистку снега завершили в Серебряных Прудах

В Серебряных Прудах завершилась масштабная операция по очистке одной из самых оживленных и технически сложных транспортных артерий города — улицы 50 лет ВЛКСМ. Накануне этот участок стал местом сосредоточения мощной спецтехники: дорожные службы «Мосавтодор» бросили все силы на борьбу с последствиями мартовской погоды.

Для ликвидации снежных завалов и наледи выделили группу из пяти единиц техники. На объект вышли: тяжелый автогрейдер, фронтальный погрузчик, трактор МТЗ, а также два самосвала для вывоза ледяных глыб на специализированные площадки.

«Главным противником стал не свежевыпавший снег, а многослойный ледяной панцирь. Череда оттепелей, сменявшихся резкими заморозками, превратила дорогу в настоящий каток. Обычной технике такая задача была не под силу, поэтому ключевую роль сыграл грейдер. Оператору пришлось работать в два этапа: первый проход лишь „вскрыл“ верхнюю корку и наметил контуры, и только со второго захода удалось сорвать основную массу льда с дорожного полотна», — отметили специалисты.

На время проведения работ дорожные службы приняли решение полностью перекрыть движение на наиболее критичном участке — от перекрестка с улицей Школьной до пересечения с Большой Луговой. Это позволило технике маневрировать без риска для гражданского транспорта. Результат не заставил себя ждать: дорога очищена до самого асфальта. Не остались без внимания и пешеходы — тротуары вдоль улицы были тщательно обработаны пескосоляной смесью, чтобы исключить риск травматизма.