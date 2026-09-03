Расчистку пруда завершили в Одинцовском округе

Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

В поселке Старый городок Одинцовского округа завершили расчистку пруда площадью четыре гектара. Работы провели по губернаторской программе «100 прудов и озер» после решения жителей поддержать обновление водоема.

В поселке Старый городок завершили расчистку пруда площадью четыре гектара. Работы выполнили в рамках губернаторской программы «100 прудов и озер».

Ранее водоем был популярным местом среди рыбаков. Здесь обитали карась, карп, окунь, плотва, щука, ротан и горчак. За проведение работ по очистке пруда проголосовали более двух тысяч жителей.

Специалисты удалили из воды мусор, лишнюю растительность, водоросли и камыш. На прилегающей территории также спилили аварийные деревья, которые могли представлять опасность для отдыхающих и попасть в водоем.

Программа «100 прудов и озер» позволяет жителям самостоятельно выбирать водные объекты, которым требуется восстановление. Специалисты проводят расчистку и благоустройство территорий, чтобы вернуть водоемам ухоженный вид.

В этом году в Московской области планируется привести в порядок 37 прудов и озер.