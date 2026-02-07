Расчистка снега в Дубне: специалисты и предприниматели объединили усилия

В городском округе Дубна работы по расчистке снега активно ведутся на Левобережье. Специалисты приступили к уборке в 5:00 и завершили в полночь. Улицы Володарского, Центральная, Свободы и Тверская стали основными площадками для проведения снегоуборочных мероприятий.

На борьбу со снегом вышли 16 тракторов со щетками и семь комбинированных дорожных машин.

Не остались в стороне и предприниматели: кто-то расчищает лопатами, кто-то использует снегоуборочные отвалы. Александр, уже более шести лет устанавливающий на свою «Ниву» ковш производства города Кунгура, отмечает: «Такая техника со своей задачей справляется отлично, убирает снег чисто и красиво». Подобные устройства подходят не только для автомобилей «Нива», но и для машин «УАЗ».