Расчистка реки Москвы началась в Красногорске

Акваторию реки Москвы начали расчищать в городском округе Красногорск, вблизи села Ильинское. Об этом сообщили в Министерстве экологии Подмосковья.

«Мы проанализировали количество жалоб на замусоренность акватории Москвы-реки — одним из самых проблемных участков оказался Красногорск. В связи с этим мероприятия по расчистке включили в госпрограмму», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

От излишней растительности, мусора и упавших деревьев очистят реку и два участка по ее брегам, протяженностью по семь километров. Работы проводят с помощью самоходных установок-амфибий типа «Труксор».

Расчистка предотвратит заболачивание реки и не нанесет ущерб водным ресурсам, потому что проводится по окончании нерестового периода.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

⛺Рюкзак, ботинки и палатка. Как собраться в поход и на чем нельзя экономить

Легкий флирт и ничего серьезного. Топ самых верных знаков зодиака

Европа запустила новую ракету. О подводных камнях освоения космоса

«Обуздать вседозволенность». Курьеров на электросамокатах предложили жестко контролировать

Испания деклассирует Францию на Евро-2024: баски, вперед!

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте