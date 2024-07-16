Расчистка еще четырех водоемов завершилась в Подмосковье

Специальная плавучая техника помогла расчистить еще четыре водоема в Подмосковье. Работу выполнили по программе «100 прудов и озер», о чем сообщили в Минэкологии региона.

«Расчистку двух водоемов завершили в Пушкинском городском округе. Там освобождены от излишней водной растительности, топляка и прочего мусора пруд в районе деревни Митрополье и Клинниковский пруд», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Помимо этого, специалисты расчистили водную гладь на пруду вблизи деревни Рогачево в Дмитровском городском округе и на Холодном пруду в Клину.

Очистку водоемов провели с помощью плавучих экскаваторов-амфибий. Такие машины позволяют скашивать и собирать излишнюю водную растительность, ветки деревьев, бревна и бытовой мусор.

В общей сложности 27 водных объектов расчистят в Подмосковье в 2024 году. По словам губернатора Андрея Воробьева, 14 из них включили в программу «100 прудов и озер», а 13 приведут в порядок по просьбе жителей региона.

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