Расчищать парки Балашихи от снега зимой будут 12 единиц спецтехники

«Дирекция парков» Балашихи завершила подготовку к зимнему периоду 2025–2026 годов. Все работы выполнены в соответствии с утвержденным графиком, техника и персонал полностью готовы к обеспечению комфортного и безопасного пребывания жителей на парковых территориях в холодное время года.

В обслуживании территорий в зимний период будут задействованы 215 дворников, 116 дорожных рабочих и 147 единиц техники.

«Основная задача — обеспечить безопасность и комфорт жителей даже в зимний период. Все парковые зоны Балашихи будут регулярно очищаться от снега, дорожки — обрабатываться гранитной крошкой. Мы создаем все условия, чтобы горожане могли проводить время на свежем воздухе круглый год», — сказала заместитель начальника управления, заведующая отделом парков культуры и отдыха управления парков Министерства благоустройства Подмосковья Мария Леденева.

Для выполнения сезонных задач подготовлен парк коммунально-уборочной техники, включающий семь тракторов и семь снегоуборщиков, мини-погрузчик и погрузчик, а также три мотоблока с навесным оборудованием. Вся техника прошла проверку и готова к эксплуатации в зимний сезон.

«Подготовка спецтехники к зимнему сезону — это не просто плановое мероприятие, а важная часть работы, от которой будет зависеть содержание дорог, улиц и дворов нашего города. Сейчас по всему региону проходит тщательная проверка и обслуживание всего спецтранспорта — от тракторов и погрузчиков до снегоуборочной техники. И делается это централизованно, что позволяет не только проверить готовность каждого муниципалитета к зиме, но и обменяться лучшими практиками между территориями. Всего для уборки дорог зимой в Подмосковье будет задействовано более 3,7 тысяч единиц техники и 3,1 тысячи человек», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Для противогололедной обработки дорожек и пешеходных зон сформировали запас из 2 тысяч мешков по 25 килограммов гранитной крошки. Учреждением обслуживаются 11 парков городского округа, еще 14 территорий находятся на содержании подрядных организаций.