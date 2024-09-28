Расчетный центр ЖКХ в Лосино-Петровском открылся после капитального ремонта

Офис Московского областного единого расчетного центра в Лосино-Петровском открылся после капитального ремонта. В просторном помещении оборудовали комфортную зону ожидания, кулер с водой и детский уголок.

В офисе также установлены терминалы для передачи показаний приборов учета и оплаты коммунальных услуг по единому платежному документу. Это стало одним из шагов для удобства обслуживания жителей.

Жители Лосино-Петровского могут получить полный спектр услуг и консультаций по начислениям, оплате, регистрации личного кабинета. Они также могут воспользоваться специальным компьютером с чат-ботом, который передаст показания и оплатит квитанции, а сотрудники помогут заказать установку, замену или проверку счетчиков под ключ, подготовить исковое заявления для разделения лицевого счета в суде или оформить заявление на технологическое присоединение к электрическим сетям.

Отметим, губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал важность дополнительно оказывать услуги по разъяснению и обучению навыкам работы в личном кабинете.

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