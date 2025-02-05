Расчетный центр помог вернуть подмосковному ЖКХ почти 45 миллиардов рублей

МосОблЕИРЦ работает в интересах не только предприятий, но и жителей. Должники могут получить информацию о своих правах, причинах задолженности, вариантах оплаты, начислении пени и возможных субсидиях. Так, в 2024 году Единый расчетный центр помог вернуть в ЖКХ Подмосковья более 45 миллиардов рублей — это на 12 миллиардов больше, чем годом ранее.

Долги могут образоваться несколькими способами. Жителям Подмосковья напоминают, что банкротство не освобождает от оплаты ЖКУ. Долги, накопленные до даты признания банкротства, можно не платить, но все последующие начисления должны покрываться полностью.

Если жилье в долевой собственности, долг распределяется между владельцами пропорционально их долям. В случае задолженности средства могут взыскать не только с собственника, но и с зарегистрированных в квартире жильцов, однако, если квартира в собственности, оплачивать счета обязан именно владелец.

Важно, что при смене собственника долг остается за тем, кто владел или снимал жилье в период его образования. Новый владелец берет на себя долги предыдущего только в случае наследования или при наличии задолженности по взносам на капитальный ремонт.

Напомним, участники СВО и их семьи получают льготы: на время службы не начисляются пени, приостанавливаются судебные разбирательства и исполнительные производства. Также возможен перерасчет платы за воду, газ и вывоз отходов при временном отсутствии жильцов, если в помещении нет счетчиков.