Расчетный центр Подмосковья запустил видеоконсультации через инфоматы в 2 округах

Жители Красногорска и Подольска теперь могут получить консультации через современные видеоинфоматы Единого расчетного центра Подмосковья. Терминалы сочетают в себе преимущества личного общения с оператором и удобство цифровых технологий.

Первый такой инфомат успешно работает в офисе центра в Путилково, где им уже пользуется каждый третий посетитель. Робот-консультант выполняет те же функции, что и живой специалист, но позволяет сэкономить время — к нему не нужно записываться в электронную очередь.

«Робот снизил нагрузку на менеджеров, освободил специалистов для ответа на обращения. С таким помощником работать и удобнее, и веселее», — отметила начальник управления Единого расчетного центра Подмосковья в Красногорске Екатерина Болотова.

Экспериментальный терминал в Подольске установлен в микрорайоне Шепчинки. Он избавляет местных жителей от необходимости ехать в центральный офис. Для получения консультации достаточно подойти к аппарату, снять трубку и пообщаться со специалистом в режиме реального времени.

При помощи видеоинфоматов все желающие могут получить консультации, передать показания счетчиков, напечатать документы, оформить заявки на подключение электроэнергии или смену собственника, отсканировать и отправить бумаги, а также оплатить квитанции.