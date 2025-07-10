Расчетный центр Подмосковья запустил розыгрыш скидок на оплату ЖКУ

Единый расчетный центр Подмосковья запустил акцию, позволяющую жителям региона сэкономить на коммунальных платежах. В рамках программы «Счастливая подписка» каждый месяц разыгрывают 20 бонусов по 1500 рублей, которые зачисляют на лицевые счета клиентов.

Для участия необходимо подключить электронную рассылку платежных документов через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», а также оформить подписку на рекламно-информационные сообщения в своем профиле

Июльские победители уже определены — ими стали владельцы лицевых счетов 81202250, 91659753, 88969713, 33876854, 10038601, 91602310, 33480238, 91667031, 91605241, 32236398, 33661181, 85057154, 33894766, 33406462, 91176718, 33932744, 80548771, 90561546, 90546951, а также 87577288.

Акция продлится до 15 ноября, поэтому у всех желающих есть возможность испытать удачу и сэкономить на оплате коммунальных услуг.