Расчетный центр Подмосковья запустил предварительную запись на прием в 5 округах

Единый расчетный центр Подмосковья запустил удобный сервис предварительной записи для жителей Бронниц, Раменского, Химок, Щелкова и Фрязина. Нововведение позволяет выбрать точное время визита и избежать очередей.

Для записи достаточно зайти на сайт центра и заполнить форму, указав город, отделение, желаемые дату и время. После обработки заявки на электронную почту придет подтверждение с индивидуальным кодом – процесс займет не более 15 минут.

При посещении офиса код необходимо ввести в терминал электронной очереди - система автоматически направит клиента к первому свободному специалисту.

Традиционный порядок посещения офисов без записи сохраняется.

Актуальную информацию о загруженности отделений, их адресах и графике работы можно найти на официальном сайте центра.