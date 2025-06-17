Расчетный центр Подмосковья запустил предварительную запись на прием в 5 офисах

Для удобства жителей Бронниц, Раменского, Химок, Щелкова и Фрязина в офисах Единого расчетного центра Подмосковья доступна предварительная запись на прием. Это позволяет выбрать удобное время посещения и избежать ожидания в очередях.

На официальном сайте необходимо нажать на кнопку «Предварительная запись», выбрать город, офис, удобные дату и время, а затем получить на электронную почту подтверждение с PIN-кодом.

«Клиенты по предварительной записи обслуживаются в приоритетном порядке. Особенно это удобно, когда идет прием показаний или оплата квитанций и наплыв посетителей увеличивается», — пояснила начальник управления Единого расчетного центра Подмосковья в Химках Юлия Облецова.

При посещении офиса достаточно взять талон в терминале электронной очереди и ввести полученный код. Первый освободившийся специалист примет клиента без ожидания.

Актуальные адреса офисов, график их работы и информацию о текущей загруженности можно уточнить на сайте центра.