Расчетный центр Подмосковья вручил призы за оплату ЖКУ со страховкой

Подмосковный расчетный центр подвел промежуточные итоги акции «Страховка на пять» и наградил победителей. Счастливчиками стали пять клиентов. К качестве призов им вручили технику — увлажнитель, чайник, утюг, фен и тостер.

Розыгрыш продлится до 31 декабря. Подарки ждут еще пятерых победителей.

Для того, чтобы стать участником, нужно оплатить коммунальный счет по графе «Итого к оплате с учетом страхования» в личном кабинете или в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Обладателей новой техники выберут генератором случайных чисел.

Акция действует в 40 округах Подмосковья. Подробные условия участия доступны на официальном сайте.