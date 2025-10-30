Расчетный центр Подмосковья разъяснил механизм учета платежей за ЖКУ

Клиенты Единого расчетного центра Подмосковья иногда сталкиваются с неожиданной ситуацией: после полной оплаты коммунальных услуг в новой квитанции вдруг появляется задолженность. Специалисты разъяснили механизм учета платежей.

В большинстве муниципалитетов Подмосковья рекомендуется вносить плату за жилищно-коммунальные услуги до 10-го числа месяца, идущего за расчетным периодом.

Так, если оплатить октябрьские услуги до 10 ноября, то в ноябрьской квитанции эта сумма отразится в графе «Оплачено».

Критические даты для учета платежа в текущем месяце варьируются в зависимости от способа оплаты: через отделения «Почты России» — не позднее 15-го числа, через банковские учреждения — до 18-го числа, а через личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» — до 20-го числа.

При использовании онлайн-сервисов центра оплата сразу отразится на балансе в личном кабинете.

Однако если в это время генерируется новая квитанция, то платеж будет учтен только в конце следующего расчетного месяца. Когда квитанция формируется до поступления денежных средств, в текущем документе неизбежно появляется отметка о задолженности.

Соблюдение установленных сроков оплаты позволяет обеспечить своевременный учет всех платежей и создать корректную квитанцию.