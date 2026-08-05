Расчетный центр Подмосковья разъяснил принципы защиты личных данных клиентов

Единый расчетный центр Подмосковья напомнил, что электронные и бумажные квитанции за жилищно-коммунальные услуги имеют одинаковую юридическую силу и содержат идентичную информацию о начислениях. Отличие заключается только в формате получения.

Платежный документ приходит на электронную почту с адреса epd@mosobleirc.ru. Его можно открыть, скачать в формате PDF или сразу перейти к оплате.

На платкжной странице банка отображаются сумма начислений и реквизиты платежа, а также доступна оплата без комиссии через систему быстрых платежей.

Если при оформлении подписки был указан неверный адрес электронной почты, счет не будет доставлен. Проверить или изменить контактные данные можно в личном кабинете.

Данные банковских карт не хранятся в системе центра. Оплата проходит на защищенной странице банка, где информация шифруется и обрабатывается.

Перед подтверждением платежа рекомендуется проверить номер лицевого счета, сумму и, при оплате через СБП, убедиться, что получателем указан расчетный центр. После оплаты электронный чек поступает на почту, а сведения об операции сохраняются в банковском приложении.

Подключить получение электронных квитанций можно в личном кабинете или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Платежи», выбрав соответствующую опцию.