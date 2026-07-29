Расчетный центр Подмосковья разъяснил принципы защиты данных в личном кабинете

Многие пользователи, впервые переходящие на цифровые сервисы, задаются вопросами: насколько надежно защищен личный кабинет, безопасно ли оплачивать счета онлайн и что произойдет в случае технического сбоя. В Едином расчетном центре Подмосковья рассказали, какие механизмы обеспечивают безопасность данных и платежей.

Личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» защищены несколькими уровнями безопасности. Для входа используют двухфакторную аутентификацию: даже если злоумышленник узнает логин и пароль, авторизоваться без подтверждения через телефон, указанный при регистрации, он не сможет.

В системе хранятся только данные, необходимые для работы сервиса — имя пользователя, адрес электронной почты и номер телефона. Реквизиты банковских карт в личном кабинете не сохраняются.

Оплата счетов осуществляется через защищенную платежную страницу банка, который принимает и обрабатывает данные карты. Вся информация передается по зашифрованным каналам связи.

При этом способ получения счета — электронный или бумажный — не влияет на процесс оплаты. После проведения платежа пользователь получает электронный чек, а сведения о зачислении средств обычно обновляются в течение трех дней после сверки банковских реестров.

Дополнительную защиту обеспечивает круглосуточный мониторинг системы. Специализированные средства отслеживают подозрительную активность и блокируют потенциальные попытки взлома. Кроме того, ежедневно создаются резервные копии данных, что позволяет восстановить информацию в случае технических сбоев или других внештатных ситуаций.

Система круглосуточно анализирует весь поступающий трафик, специальные средства мониторинга проверяют обращения пользователей и автоматически блокируют подозрительные запросы, похожие на попытки взлома или атаки.

Кроме того, ежедневно создаются резервные копии. Это позволяет восстановить информацию даже в случае серьезных технических сбоев, аварий или других нештатных ситуаций.