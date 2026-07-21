Расчетный центр Подмосковья разъяснил правила начислений за услуги РСО

Электроэнергия, газ, отопление и вода поступают в многоквартирные дома от ресурсоснабжающих организаций. Их зона ответственности распространяется до границы дома — места, где внешние сети соединяются с внутренними инженерными коммуникациями здания.

За качество коммунальных услуг внутри дома отвечает исполнитель. Им может быть управляющая организация или ТСЖ, если между ними и РСО заключен договор на поставку ресурсов. В случае заключения прямых договоров с собственниками ответственность за предоставление услуги несет сама ресурсоснабжающая организация.

Размер платы за коммунальные ресурсы определяется по данным индивидуальных приборов учета. Если счетчики отсутствуют, расчет производится по установленным нормативам потребления. При этом начисления по фактическому объему потребленных ресурсов обычно оказываются ниже, чем при оплате по нормативам.

Для отдельных услуг, например водоснабжения, при отсутствии приборов учета могут применять повышающий коэффициент.

Тарифы на коммунальные ресурсы устанавливает Комитет по ценам и тарифам Московской области для каждой ресурсоснабжающей организации отдельно.

Получить консультацию по вопросам начислений и расчетов жители могут в Едином расчетном центре региона через сервисы «Отправить обращение» и «Веб-консультант» в личном кабинете или мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», а также по телефону 8 499 444-01-00.

Если возникают вопросы, связанные с качеством услуг, необходимо обращаться в управляющую организацию либо напрямую в ресурсоснабжающую компанию.