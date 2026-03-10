Расчетный центр Подмосковья разъяснил правила начислений за общедомовые нужды

В начале года в платежных документах многих жителей Московской области появляется строка с корректировкой начислений за общедомовые нужды. В Едином расчетном центре объяснили, с чем связаны такие изменения и как именно производят перерасчет.

Под общедомовыми нуждами подразумевают коммунальные ресурсы, которые расходуются не внутри отдельных квартир, а на содержание и использование общего имущества — это вода и электричество, необходимые для уборки и освещения подъездов, работы лифтов, отопления мест общего пользования и других целей.

Плата за такие ресурсы складывается из тарифа и фактического объема потребления, после чего сумму распределяют между жильцами пропорционально площади каждой квартиры.

Ежегодная корректировка касается в первую очередь тех многоквартирных домов, где установлены коллективные приборы учета. Если в течение года платежи рассчитывали с учетом среднемесячных показателей или по нормативу, то впоследствии производится перерасчет по факту. Показания общедомового счетчика сравнивают с уже начисленными суммами с учетом тарифов.

В начале года управляющие организации снимают актуальные показания и сверяют их с тем объемом ресурсов, который распределили между жителями в предыдущем году. Если фактическое потребление оказалось выше предварительно начисленного, производится доначисление, если же реальный расход ниже — сумма уменьшается.

В платежном документе эта корректировка отражается в столбце «Перерасчеты». Общую сумму корректировки распределяют равномерно и выплачивают или учитывают частями до конца года.

Увидеть объемы потребления ресурсов на общедомовые нужды можно и в квитанции — информация приводится как в расчетной таблице, так и в разделе «Справочная информация». Для тех, кто пользуется дистанционными сервисами, данные доступны в личном кабинете и в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» в разделе «Умная платежка».

Сервисы работают ежедневно с 8:00 до 23:00.