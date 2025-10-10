Расчетный центр Подмосковья разъяснил порядок оплаты взносов на капремонт

Единый расчетный центр Подмосковья разъяснил механизм оплаты взносов на проведение капитального ремонта. Жителей призвали помнить, что эти средства являются инвестицией в будущее дома.

Сразу после включения здания в региональную программу капитального ремонта жители обязаны платить взносы. Исключение составляют дома, которые признали ветхими, аварийными, подлежащими сносу или реконструкции.

Новостройки обычно попадают в программу в течение двух-пяти лет после ввода в эксплуатацию.

Сведения о дате включения здания в проект, а также об объеме накопленных средств и сроках проведения работ доступны на интерактивной карте на сайте Фонда капитального ремонта Московской области.

Выгодно делать взносы своевременно, так как за просроченные платежи начисляют пени, приостанавливают предоставление льгот и обязывают оплатить судебные издержки, если начинается разбирательство.

Задолженность не списывают во внесудебном порядке, даже если срок исковой давности истек.

В Едином расчетном центре напомнили, что взносы на капитальный ремонт, в отличие от коммунальных платежей, привязаны к объекту недвижимости, а не к владельцам, поэтому финансовые обязательства предыдущих собственников переходят к новым хозяевам жилья автоматически.

Актуальные данные о взносах можно найти в личном кабинете на портале фонда. Вопросы можно задать по электронной почте otvet@fkr-mosreg.ru или по телефону +7-495-104-59-59.

Оплатить взносы на капитальный ремонт без комиссии удобнее всего через систему быстрых платежей в личном кабинете центра или с помощью кнопки моментальной оплаты, а также в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», в офисах, терминалах, отделениях банков и на онлайн-сервисах организаций.