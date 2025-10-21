Расчетный центр Подмосковья разъяснил порядок оформления документов при переезде

При покупке недвижимости, переезде, оформлении наследства, регистрации или снятии с учета жильцов крайне важно своевременно привести в порядок финансовую документацию. Единый расчетный центр Подмосковья обратил внимание на необходимость корректного оформления лицевого счета.

Услугу предоставляют на основании заявления, поданного непосредственно владельцем или нанимателем жилья.

Для открытия нового лицевого счета необходимо предоставить паспорт и пакет документов, удостоверяющих право на жилую площадь. Речь идет о выписке из ЕГРН или других документах, выписке из домовой книги, которую можно получить в многофункциональном центре, а также об акте приема-передачи жилья с фиксацией номеров счетчиков и их показаний.

Если же требуется изменить уже существующие сведения, например о площади жилья, количестве зарегистрированных людей или показаниях приборов учета, понадобятся паспорт и документы, подтверждающие эти изменения.

Подать документы можно двумя способами: дистанционно через личный кабинет на сайте или в мобильном приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», приложив копии или фотографии необходимых бумаг, или лично в одном из офисов расчетного центра.

Адреса и график работы всех отделений центра опубликованы на официальном сайте.

Уточнить актуальный перечень необходимых документов можно на специализированном портале «Твой Домовой».