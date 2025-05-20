Расчетный центр Подмосковья разъяснил порядок начисления платы за общедомовые нужды

Жители многоквартирных домов ежемесячно получают квитанции за коммунальные ресурсы, потраченные на общедомовые нужды. К ним относится электроэнергия для освещения подъездов, вода для уборки помещений и другие расходы, необходимые для содержания имущества.

Размер платы на общедомовые нужды зависит от нескольких факторов: площади мест общего пользования, жилых и нежилых помещений в доме, а также действующих тарифов и нормативов.

Если в доме установлены общедомовые приборы учета, расчет производится по их показаниям. Возможны два варианта: ежемесячное начисление по показаниям и годовой перерасчет.

При отсутствии счетчиков начисление осуществляется по нормативам, утвержденным Министерством жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Норматив умножается на площадь общедомовых помещений, затем делится на общую площадь всех квартир и нежилых помещений в доме. Полученная величина умножается на площадь конкретной квартиры и действующий тариф.

Жители могут уточнить детали начисления за услуги ОДН в своих управляющих компаниях или на официальном сайте Расчетного центра Подмосковья.