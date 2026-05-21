Расчетный центр Подмосковья разъяснил порядок начислений за вывоз ТКО

Единвый расчетный центр Подмосковья рассказал, из чего складывается сумма оплаты услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами. Речь идет о трех составляющих: норматива накопления мусора, площади жилого помещения и утвержденного тарифа.

Услуга включает в себя полный цикл — от сбора и транспортировки до обработки и дальнейшей утилизации бытовых отходов.

Для каждого из семи региональных операторов, действующих на территории Подмосковья, действует свой экономически обоснованный тариф, величина которого зависит от удаленности территории от мусоросортировочных комплексов, технологической цепочки обращения с отходами, а также от плотности застройки и особенностей логистики при вывозе мусора.

Действующие на 2026 год суммы утвердили распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области от 20 ноября 2022 года в редакции № 381-Р от 19 декабря 2025 года.

Если жильцы фактически отсутствуют по месту регистрации непрерывно в течение пяти и более дней подряд, они имеют законное право на перерасчет платы за услугу.

Подробная информация о процедуре доступна на специализированном портале «Твой домовой».