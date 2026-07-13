Расчетный центр Подмосковья разъяснил порядок начислений за вывоз мусора

Ежедневный вывоз твердых коммунальных отходов позволяет поддерживать чистоту во дворах Подмосковья. Это позволяет предотвращать переполнение контейнерных площадок, появление неприятных запахов и загрязнение придомовых территорий.

Эту работу на постоянной основе выполняют региональные операторы по обращению с ТКО, обеспечивающие своевременный вывоз мусора на объекты обработки и утилизации.

Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами включена в единый платежный документ за жилищно-коммунальные услуги, который формирует Единый расчетный центр Подмосковья. Размер начислений определяют с учетом действующего норматива накопления отходов, площади жилого помещения и установленного тарифа.

При этом жители региона могут оформить перерасчет платы за услугу, если отсутствовали по месту регистрации не менее пяти дней подряд.

Подробную информацию о порядке подачи заявления и необходимых документах можно получить на портале «Твой Домовой».