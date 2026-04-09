Расчетный центр Подмосковья разъяснил порядок начислений за общедомовые услуги

Жителям Подмосковья разъяснили порядок начисления платежей за услуги, которые не относятся напрямую к жилищно-коммунальным. В квитанциях нередко можно увидеть дополнительные строки об обслуживании домофонов, коллективных антенн, систем видеонаблюдения, шлагбаумов, а также об услугах связи, включая интернет.

В Едином расчетном центре региона отметили, что подобные позиции появляются в платежных документах по заявкам управляющих компаний или поставщиков услуг. При этом основанием для подключения подавляющего числа общедомовых сервисов становится решение общего собрания собственников.

Если большинство участников голосования поддержало установку, например системы видеонаблюдения или шлагбаума, соответствующие расходы становятся обязательными для всех жильцов — вне зависимости от их участия в голосовании или позиции.

Размер платы за такие услуги определяют компании, которые их предоставляют. По всем вопросам, связанным с тарифами или качеством обслуживания, жителям рекомендуют обращаться напрямую к поставщикам. Их контакты можно получить через управляющую компанию.

Отказаться от общедомовых услуг в одностороннем порядке нельзя, если они были утверждены решением собственников. Однако в случае индивидуальных сервисов, например использования домофонной трубки в квартире или подключения к антенне, такая возможность предусмотрена. Для этого необходимо направить письменное заявление в адрес компании-поставщика.

Получить дополнительную информацию о начислениях, а также уточнить, какая организация оказывает ту или иную услугу, можно через личный кабинет на сайте центра или в мобильном приложении.