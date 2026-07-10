Расчетный центр Подмосковья разъяснил порядок начислений за общедомовые услуги

Единый расчетный центр Подмосковья разъяснил жителям региона, из чего складывается плата за содержание многоквартирного дома. В организации напомнили, что управляющую компанию выбирают собственники жилья на общем собрании, где также утверждают условия договора.

Если такое решение не приняли, управляющую организацию назначают органы местного самоуправления. Ознакомиться с договором жители могут в офисе или на официальном сайте управляющей компании, а также у инициатора общего собрания.

В обязанности управляющей организации входит содержание общего имущества многоквартирного дома. Это включает обслуживание и текущий ремонт крыши, фасадов, инженерных коммуникаций, систем отопления, вентиляции, электроснабжения, лифтового оборудования, мусоропроводов, а также уборку подъездов и придомовой территории.

При необходимости компания вправе привлекать подрядчиков, однако ответственность за качество выполненнывх работ остается за ней.

В платежных документах услуги управляющей организации могут обозначать по-разному: «Содержание жилого помещения», «Содержание жилого фонда» или «Содержание и текущий ремонт». Отдельные виды работ, например обслуживание лифтов или техническое обслуживание внутридомового газового оборудования, могут выносить в самостоятельные строки.

Кроме того, в состав платы включают расходы на коммунальные ресурсы для содержания общего имущества дома — электроэнергию, холодное и горячее водоснабжение, а также водоотведение.

Размер платы устанавливают минимум на один год. Обычно его утверждают собственники помещений на общем собрании, а если такого решения нет, тариф определяют органы местного самоуправления.

Итоговую сумму в квитанции рассчитывают исходя из утвержденного тарифа и общей площади квартиры. Дополнительную информацию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства жители могут найти на портале «Твой Домовой».