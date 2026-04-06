Расчетный центр Подмосковья разъяснил порядок начислений за общедомовые нужды

В платежных документах жителей многоквартирных домов Подмосковья, оборудованных общедомовыми приборами учета, появилась информация о перерасчете платы за ресурсы на содержание общего имущества. Такие корректировки проводят ежегодно — они отражают разницу между фактическим потреблением и ранее начисленными суммами.

Перерасчет за отопление осуществляют в соответствии с действующим законодательством. Он касается тех домов, где оплата распределяется равномерно в течение всего года на основании показаний коллективных счетчиков.

По завершении расчетного периода управляющие и ресурсоснабжающие организации фиксируют реальные объемы потребления и сопоставляют их с теми, что были учтены при выставлении счетов.

Если фактические показатели оказываются ниже, жильцам возвращают часть средств, если выше — производится доначисление. При этом значительные суммы, превышающие установленный порог, как правило, распределяют на несколько месяцев, чтобы снизить финансовую нагрузку.

Аналогичный механизм применяется и к коммунальным ресурсам, которые расходуют на общедомовые нужды. В случаях, когда в течение года начисления производили по нормативу или среднемесячным значениям, в начале следующего года выполняется корректировка с учетом реальных показаний приборов учета и тарифов, действовавших в соответствующий период.

Информация о перерасчете отображается в квитанциях в отдельной графе. Положительные значения означают доначисление, а отрицательные — уменьшение ранее выставленной суммы. Итоговую величину корректировки распределяют частями до конца года, и в каждом платежном документе указывают только доля, подлежащая оплате в текущем месяце.

Жителям рекомендуют ориентироваться на строку с итоговой суммой к оплате и вносить средства не позднее 15 числа месяца, следующего за расчетным.

Дополнительные сведения доступны в личном кабинете и приложении Единого расчетного центра, а также по телефону 8 499 444 01 00 или в клиентских офисах.