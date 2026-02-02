Расчетный центр Подмосковья разъяснил порядок формирования платежей за ЖКУ зимой

Расчетный центр Подмосковья разъяснил, почему плата за отопление в январе могла оказаться выше, чем в декабре. Специалисты рассказали, как формировались платежи в зимние месяцы.

Квитанции за декабрь жители получили раньше обычного срока. Из-за этого поставщики тепла поручили начислить плату не за весь месяц, а по одной из схем: за неполный период, по показаниям за ноябрь, по данным прошлого года или по среднему значению.

Поэтому в декабрьской квитанции сумма могла быть немного меньше реального потребления.

Однако в январе все рассчитали точно. Для этого использовали свежие показания общедомовых счетчикови индивидуальных приборов учета, если они есть в квартирах.

Кроме того, в эту квитанцию часто включают и перерасчет за недоплаченное отопление в декабре. Также с 1 января начали действовать новые тарифы на коммунальные услуги, что также могло повлиять на итоговую сумму.

Вопросы по качеству отопления или объемам потребления можно задать сотрудникам ресурсоснабжающей или управляющей компании.

Чтобы уточнить детали начислений, можно позвонить по номеру 8-499-444-01-00 или зайти в личный кабинет на сайте Единого расчетного центра.

Онлайн-сервис и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» работают для жителей каждый день с 6:00 до 23:00.