Расчетный центр Подмосковья провел ежегодную корректировку платежей за отопление

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Единый расчетный центр Московской области выполнил перерасчет платы за отопление в многоквартирных домах региона, оснащенных общедомовыми приборами учета. Корректировка уже провели для жителей 355 зданий, причем в 346 из них итоговые начисления снизились.

Перерасчет проводят ежегодно. Он основан на фактическом объеме тепловой энергии, зафиксированном счетчиками за прошедший период.

Процедура касается тех домов, где оплата за отопление распределяется равномерно в течение всего года — не по текущим показаниям приборов, а по средним значениям предыдущего периода или по нормативу.

По завершении календарного года управляющие организации или ресурсоснабжающие компании снимают точные показания общедомовых приборов учета и сопоставляют их с суммами, которые жильцам выставляли ежемесячно. Если фактическое потребление ниже расчетного, начисления уменьшают, а если выше — сумму увеличивают.

В квитанциях итог корректировки за прошедший год указывают в строке «Перерасчеты».

Центр контролирует законность заявок поставщиков на проведение корректировок и проверяет, правильны ли тарифы, примененные за соответствующий период.

После этого итоговые суммы направляют в органы местного самоуправления для официального согласования. При обнаружении нарушений требований перерасчет не утверждают.

В минувшем году благодаря проверкам удалось предотвратить необоснованное увеличение платы за отопление на сумму свыше 46 миллионов рублей.