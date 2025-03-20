Расчетный центр Подмосковья проведет конкурс детских рисунков ко Дню Победы

В конкурсе предусмотрели три возрастные категории: от шести до 10 лет, от 11 до 14 и от 15 до 18. В каждой из них будет три призовых места.

Работы могут быть выполнены в любой технике и из любых материалов, при этом формат работы должен быть не менее А4 и не более А3.

«Возможно, кто-то нарисует, как выглядел бы мир, если бы в нем никогда не было войн и распрей. Кто-то посмотрит на мирную Землю из космоса, а кто-то нарисует сильных мужественных воинов, защитивших Родину и свободу, или женщин и детей, стоявших у станков и ковавших победу в тылу», — сказали в МосОблЕИРЦ.

Рисунки будут принимать до 14 апреля. Общий призовой фонд составит 90 тысяч рублей.

Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.