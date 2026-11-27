В социальных сетях все чаще появляются рекламные публикации о банкротстве как способе избавиться от долгов и начать жизнь с чистого листа. Однако процедура имеет ряд ограничений и не освобождает от всех финансовых обязательств. Об этом напомнили в МосОблЕИРЦ.

По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в 2025 году несостоятельными признали более 500 тысяч россиян — на треть больше, чем годом ранее.

Одновременно растет число рекламных предложений услуг по сопровождению процедуры. По информации финансовых СМИ, было обнаружено около 80 вакансий для блогеров и актеров, которым предлагали снимать рекламные ролики по готовым сценариям.

В МосОблЕИРЦ обратили внимание на последствия банкротства. В течение пяти лет после завершения процедуры при оформлении кредита необходимо сообщать о своем статусе. В этот же период нельзя повторно подавать заявление о банкротстве. Кроме того, три года бывший должник не сможет занимать руководящие должности в организациях. Также существует риск утраты имущества, за исключением единственного жилья и вещей первой необходимости.

Отдельно в расчетах за коммунальные услуги действуют свои правила. Списанию подлежат только долги, образовавшиеся до принятия судом заявления о банкротстве. Начисления за последующие периоды необходимо оплачивать в полном объеме. В отдельных случаях задолженность за ЖКУ могут взыскать и с других членов семьи на основании солидарной ответственности.

В организации подчеркнули, что перед началом процедуры важно разобраться в ее последствиях и учитывать не только рекламные обещания, но и обязательства, которые сохранятся после признания банкротом.