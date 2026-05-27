Расчетный центр Подмосковья предостерег от схемы обмана с домовыми чатами

Жителей Подмосковья предупредили о новой волне мошенничества в сфере жилищно-коммунальных услуг. Злоумышленники начали активно использовать поддельные домовые чаты в мессенджерах, выдавая себя за представителей управляющих компаний, ТСЖ или расчетного центра.

По данным организации, мошенники добавляют жителей в фейковые сообщества и сообщают о якобы обязательной поверке счетчиков, перерасчете платежей или проведении ремонтных работ.

Под предлогом проверки данных пользователям предлагают перейти по ссылке, пройти авторизацию и отправить код из сообщений. Главная цель таких действий — получить доступ к аккаунту на портале госуслуг, а затем оформить займ на имя жертвы.

Для убедительности злоумышленники публикуют в чатах реальные персональные данные жильцов. При этом они утверждают, что подтверждение необходимо в рамках федеральной программы обновления приборов учета, а отказ якобы приведет к начислению платы по нормативу с повышающим коэффициентом.

В Едином расчетном центре Подмосковья напомнили, что собственники жилья действительно обязаны следить за сроками поверки счетчиков воды, газа и тепла, однако организация не требует регистрации на сторонних ресурсах и никогда не просит передавать коды подтверждения.

Что касается приборов учета электроэнергии, ответственность за их замену и поверку возложена на поставщиков и сетевые организации.

Жителям рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, не устанавливать неизвестные приложения и ни при каких обстоятельствах не сообщать посторонним коды. При получении подозрительных сообщений следует прекратить общение и уточнять информацию только через официальные источники.

Проверить сроки поверки приборов учета и получить консультацию можно через личный кабинет на сайте центра, мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн», по номеру телефона контактного центра 8 499 444-01-00 или в клиентских офисах организации.