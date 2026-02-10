Расчетный центр Подмосковья помог вернуть в ЖКХ 57 млрд рублей долгов за год

В 2025 году МосОблЕИРЦ помог вернуть в систему ЖКХ Подмосковья более 57 миллиардов рублей коммунальных долгов. Это на 12 миллиардов больше, чем годом ранее.

Расчетный центр Подмосковья занимается взысканием задолженностей в интересах 250 поставщиков ресурсов и услуг. Над этим работают интеллектуальный робот Эйнштейн, юристы, эксперты ЖКХ и IT-аналитики.

«В расчетном центре создана система взыскания полного цикла: от досудебного урегулирования до электронных исполнительных документов», — отметили в организации.

Расчетный центр проводит консультации с должниками. Им рассказывают о получении рассрочек и компенсаций, особенностях оплаты ЖКУ при разводе и банкротстве, а также начислении пеней. Задать вопросы можно по телефону, указанному в платежной квитанции.

Обратиться в центр по вопросам начислений за ЖКУ можно в клиентский офис, личный кабинет или мобильное приложение.