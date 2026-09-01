Расчетный центр Подмосковья подготовил инструкцию по оплате коммуналки без сбоев

Для оплаты коммунальных услуг жителям Подмосковья необходимо адаптировать устройства к новым стандартам безопасности. Об этом сообщил Единый расчетный центр Подмосковья.

Для гарантированного проведения коммунальных платежей через личный кабинет на портале Единого расчетного центра Подмосковья и в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн» сервис рекомендует использовать отечественные программные решения.

Оптимальный способ обеспечить стабильную работу сервиса — установка «Яндекс Браузера» на компьютер или смартфон. Это программное решение уже содержит необходимые государственные сертификаты, благодаря чему оплата услуг проходит без технических сбоев. Скачать его можно по ссылке.

Пользователи, предпочитающие другие браузеры, могут интегрировать сертификаты Минцифры непосредственно в операционную систему своего устройства. Необходимые файлы размещены на портале госуслуг.

Перед началом настройки на устройствах Android следует обновить приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» до последней версии через Google Play.

Для пользователей мобильных платформ прямые инструкции доступны здесь: для Android, для iOS.

Пошаговые видеоинструкции по установке сертификатов для различных типов устройств также опубликованы на госуслугах.