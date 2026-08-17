Расчетный центр Подмосковья: передать показания приборов учета можно онлайн

Августовский прием показаний приборов учета начался в Подмосковье. Жители могут сделать это несколькими способами.

Удобнее всего воспользоваться чатом на сайте Единого расчетного центра. Для этого необходимо нажать на оранжевый значок на главной странице, написать «Передать показания», указать номер лицевого счета и выполнить инструкции помощника.

Данные также принимают:

личном кабинете ;

в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн»;

через терминалы в офисах центра

по телефону 8 499 444-01-00 с помощью голосового помощника.

Советы по экономии воды при использовании счетчиков опубликованы на канале в «Дзен».