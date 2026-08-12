Расчетный центр Подмосковья перечислил способы проверки задолженности за ЖКУ

Оплатить коммунальные услуги необходимо не позднее 15-го числа месяца, следующего за расчетным. В Едином расчетном центре Подмосковья напомнили, что пени начинают начислять с 31-го дня просрочки.

В течение первых 90 дней размер неустойки составляет 1/300 ключевой ставки Центробанка за каждый день С 91-го дня применяется 1/130 ставки.

Проверить задолженность можно в чате на сайте центра, в личном кабинете или приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн». Чтобы избежать дальнейшего начисления пеней, долг следует погасить как можно быстрее. При финансовых трудностях можно обратиться за рассрочкой в управляющую или ресурсоснабжающую организацию.

Счет необходимо оплачивать по строке «Итого к оплате»: в ней учтены текущие начисления и задолженность. Провести платеж без комиссии через СБП можно в личном кабинете, приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн», боте в «Макс» или на сайте расчетного центра.

Полный перечень способов оплаты размещен здесь.