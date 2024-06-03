Расчетный центр Подмосковья опубликовал график работы мобильного офиса в июне

Фото: Министерство ЖКХ МО

Единый расчетный центр Московской области опубликовал график работы мобильного офиса в июне. В мобильном офисе можно передать показания, проконсультироваться со специалистом и получить другие услуги.

По словам министра ЖКХ Московской области Антона Велиховского, мобильный офис МосОблЕИРЦ — это удобно. В нем можно получить копию финансово-лицевого счета, справку об отсутствии задолженности, дубликат платежного документа, а также оплатить счет безналичным способом.

В июне мобильный офис будет работать по следующему расписанию: 3 июня в Люберцах, 5 и 6 июня в Домодедове, 7 и 11 июня в Электростали, 10,17 и 18 июня в Сергиевом Посаде, 13 и 14 июня в Электрогорске, 19 июня в Истре, 20 июня в Ленинском округе, 21 июня в Лосино-Петровском, 24 июня в Домодедове, 25 июня в Балашихе, 26 июня в Красногорске, 27 июня в Одинцове и 28 июня в Химках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Россия направила в страны Запада новые запросы о подрывах «Северных потоков»

Миф, Ментор и другие агенты. Что известно о подельниках ГУР и СБУ из Севастополя

Губительная жара. Как помочь домашним животным пережить зной

Свыше 180 млрд рублей вложили в свое развитие предприятия ОЭЗ «Технополис Москва»

Рыба моей мечты. Где в Подмосковье поймать язя, щуку и судака

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте