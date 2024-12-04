Расчетный центр Подмосковья оповестил о готовности платежек за ноябрь

Расчетный центр уведомляет, что счета за ноябрь доступны в личном кабинете МосОблЕИРЦ и доставлены жителям Подмосковья в почтовые ящики или на электронную почту. Оплатить их рекомендуется до 10 декабря.
Крайние сроки учета оплаты для формирования декабрьских счетов: до 15 декабря — через личный кабинет, кнопку моментальной оплаты на сайте мособлеирц.рф, приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн» или в клиентских офисах, до 13 декабря — в банках и их онлайн-сервисах, до 12 декабря — через Почту России.
Отмечается, что после этих сроков платежи будут учтены в январе 2025 года. Также жители Подмосковья могут выиграть призы. Для этого необходимо оплатить услуги до 27 декабря через личный кабинет или приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн». Подробности об акции «Выигрывай с умной платежкой» доступны на сайте.
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