Расчетный центр Подмосковья назвал преимущества сервиса «Умная платежка»

В личном кабинете на сайте Единого расчетного центра Подмосковья работает сервис «Умная платежка». В этом разделе содержатся подробные сведения о начислениях.

Чтобы получить необходимые разъяснения, не нужно выходить из дома — информацию можно получить при помощи смартфона или компьютера.

Сервис расположен в разделе «Платежи» в личном кабинете на сайте центра. Также можно кликнуть на кнопку «Умная платежка» на главной странице в приложении «МосОблЕИРЦ Онлайн».

Клиентам доступна детализация начислений, в том числе тарифы, объем потребления ресурсов, наличие льгот или задолженностей. Также все желающие могут ознакомиться с правилами оплаты, нормативными документами и примерами, а также изучить историю транзакций.

Личный кабинет работает с 6:00 до 23:00 каждый день.