Расчетный центр Подмосковья назвал порядок списания долга за ЖКУ при банкротстве

Многие люди, оказавшиеся в трудной финансовой ситуации, рассматривают банкротство как простой и быстрый выход, не задумываясь о последствиях, особенно в части обязательств по оплате коммунальных услуг. Единый расчетный центр Подмосковья обратил внимание на нюансы, о которых посредники умалчивают.

Списанию подлежит только та задолженность, которая накопилась до момента, когда суд принимает заявление о банкротстве. Все начисления после этой даты относятся к текущим платежам и должны вноситься в полном объеме.

Если банкрот — единственный собственник и проживает один, то списывается долг, накопленный до принятия заявления, а все новые начисления оплачиваются в обычном порядке.

Когда банкрот владеет долей в квартире, списывается часть задолженности, соответствующая его доле, и только за период до даты подачи заявления

Если в квартире зарегистрированы иные жильцы, перерасчет может не производиться: все прописанные лица признают солидарными должниками. Это означает, что долг взыскивают в полном объеме, но уже с совокупности жильцов.

Схожая ситуация складывается и с нанимателями муниципальных квартир: если зарегистрированы другие граждане, они также отвечают по долгам совместно.

Банкротство влечет и прочие ограничения: в течение пяти лет нельзя брать кредиты без упоминания статуса, три года нельзя занимать руководящие должности, а повторное банкротство возможно только через пять лет. Также существует риск лишиться имущества.

Кроме того, с 1 января следующего года в силу вступит закон, который ограничит рекламу услуг по банкротству.