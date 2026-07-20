Расчетный центр Подмосковья назвал новые требования к электронной почте клиентов

Жителям Подмосковья напомнили о необходимости использовать российские адреса электронной почты при обращении в Единый расчетный центр. Сейчас система не принимает сообщения, отправленные с зарубежных почтовых сервисов, включая Gmail.

Использование российской электронной почты также необходимо для получения служебных уведомлений, в том числе подтверждений предварительной записи на личный прием или видеоконсультацию.

Пользователям, которые ранее зарегистрировали личный кабинет с иностранным адресом электронной почты, заново создавать аккаунт не требуется. Вместе с тем в расчетном центре рекомендуют изменить адрес на российский через настройки профиля, чтобы избежать возможных проблем при взаимодействии с сервисом.

Отправить обращение можно с помощью специального сервиса на официальном сайте, а также через личный кабинет и мобильное приложение «МосОблЕИРЦ Онлайн».